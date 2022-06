Raymond van het Groenewoud-bassist Wouter Berlaen (46) over leven met Tourette: “Ik weet dat mijn tics soms grappig zijn en je moet er eens om kunnen lachen”

Zulte/GentIn het kader van de Europese Gilles de la Tourette-dag getuigt de veelgevraagde bassist Wouter Berlaen over zijn ervaringen met de ongeneeslijke aandoening. De naar Gent uitgeweken Zultenaar speelt al drie jaar bij Raymond van het Groenewoud en heeft de populaire podcast Bassed in Belgium over bekende Belgische bassisten. “Mijn gezin heeft vaker last van mijn tics dan ikzelf”, zegt Wouter.

Raymond van het Groenewoud en Niels Destadsbader zetten dit jaar hun schouders onder de European Tourette Syndrome Awareness (ETSA)-dag. Met de slogan ‘Doe gewoon normaal’ willen ze van het Tourette-syndroom een positief verhaal maken. Beide artiesten hebben immers een muzikant in hun rangen die aan de ongeneselijke aandoening lijdt. Zowel Bram Raeymaekers, de drummer van Niels, als Wouter Berlaen, de bassist van Raymond, hebben Tourette. Geboren en getogen Zultenaar Wouter Berlaen, die ondertussen in de Gentse rand woont, is al jaren actief bij Tourettevereniging Iktic/Jetique België en vertelt waarom deze campagne nodig is.

Tics

“Tourette treft 1 op 100 mensen, dus iedereen kent wel iemand die de aandoening heeft”, zegt Wouter. “Er zijn verschillende vormen en de meest voorkomende symptomen zijn motorische en vocale tics. De meest gekende uitingsvorm is coprolalie of dwangmatig schelden, maar dit komt maar in een beperkt aantal gevallen voor. De oorzaak van Tourette is nog steeds onbekend en er bestaat geen behandeling of medicatie voor. Daarom is het soms moeilijk voor de buitenwereld om het te begrijpen.”

Wouter kreeg 15 jaar geleden de diagnose van Tourette, maar als kind had hij er ook al last van. “Vele mensen hebben Tourette zonder dat ze het zelf beseffen”, zegt Wouter. “Bij mij uit zich dat in motorische tics zoals het overmatig knipperen met de ogen, schudden met mijn hoofd of mijn been optrekken zonder reden en vocale tics zoals het maken van keelgeluidjes. Of ik er veel last van heb? Ik denk dat de mensen rondom mij zich er meer aan storen dan ikzelf. Mijn dochter vindt het ambetant als ik geluiden maak of met mijn been beweeg tijdens het tv-kijken en het kan soms vervelend zijn om in slaap te geraken. De tics zijn alvast geen belemmering voor mijn carrière als professioneel muzikant. Ik kan soms wel verschieten als ik op een tv-opname zie hoeveel tics ik had. Toch zie ik het niet als een beperking of een belemmering in mijn professioneel leven, maar er zijn anderen die het wel als een beperking ervaren. Sommige Touretters maken hun school niet af of hebben moeite bij het zoeken naar werk. Daarom is deze campagne zo belangrijk.”

Iedereen is raar

“De slagzin ‘Doe gewoon normaal’ roept mensen met Tourette op om hun tics te aanvaarden en er letterlijk normaal over te doen”, zegt Wouter. “Een goede tactiek is om de buitenwereld op de hoogte te brengen van je aandoening. Ik heb Tourette en daarom heb ik deze tics. Dit stelt de mensen onmiddellijk op hun gemak en zo negeer je de olifant in de kamer niet. Ik weet dat het soms grappig kan zijn als ik soldatesk mijn been omhoog zwaai en het is ok om er eens mee te lachen; dat kan ik de mensen niet kwalijk nemen. Het vergt moed en zelfzekerheid, maar enkel op die manier kan je Tourette ontkrachten: door het te aanvaarden en te benoemen.”

Of zoals Raymond van het Groenewoud in het filmpje zegt: “Ik werk al jaren samen met iemand met Tourette, maar ik zou zweren dat er niets aan de hand is. Bovendien is iedereen raar, dus wat is het verschil?”

Meer info op www.iktic.be.