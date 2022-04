Postbode veroorzaakt opnieuw ongeval in dezelfde straat als twee weken geleden: “Hij knalde tegen lantaarnpaal en kwam tot stilstand in een tuin”

Gesprek met werkgever

Het is nog onduidelijk wat er maandagochtend precies gebeurde, maar de kans bestaat dat de bestuurder opnieuw in slaap viel achter het stuur. “Het is jammer dat dit opnieuw is gebeurd”, zegt Veerle Van Mierlo, woordvoerder bij bpost. “Na het incident van twee weken geleden hadden we een gesprek ingepland met de postbode. Dat zou morgen plaatsvinden. We zullen nu onderzoeken wat er precies gebeurd is. Het welzijn en de gezondheid van onze medewerkers is erg belangrijk voor ons. In eerste instantie zijn we blij dat hij niet gewond raakte, maar nu zullen we uitzoeken of er nog iets anders speelt.”