Postbode valt in slaap achter stuur en ramt drie huizen: “Miserie, want het is net bouwverlof”

ZulteIn de Molenkouterstraat in Machelen-aan-de-Leie (Zulte) is donderdagochtend een zwaar ongeval gebeurd. Een postbode was in slaap gevallen achter het stuur en van de rijbaan afgeweken. Hij maaide een brievenbus omver, ramde een muurtje, reed door de voortuin van VTM-cameraman Stijn De Smet om uiteindelijk tegen de zijgevel van het laatste huis tot stilstand te komen.

Het ongeval gebeurde iets voor 7 uur. De postbode, die al enkele uren aan het werk was, verloor de strijd tegen de vermoeidheid en viel in slaap achter het stuur van zijn kleine bestelwagen. In de Molenkouterstraat in Machelen-aan-de-Leie (Zulte) week hij van de rijbaan af, waarna hij een ware ravage aanrichtte.

Vier woningen

Van een eerste woning werd de brievenbus omver gemaaid, waarna het voertuig doorreed en een halfhoog muurtje ramde. Vervolgens scheerde de bestelwagen langs de gevel van het derde huis, waar VTM-cameraman Stijn De Smet woont. Enkele weken geleden trok Stijn richting Oekraïne om er verslag uit te brengen vanop de frontlinie. “Ik was precies terug in Oekraïne toen ik vanmorgen wakker schrok van die luide knal", reageert hij. “Aanvankelijk leek de schade aan mijn woning mee te vallen. Er was schade aan mijn crepie en aan mijn zijgevel, de hagen zijn kapot en er is een steen door de rolluiken gekatapulteerd. Maar intussen is er al een schrijnwerker langs geweest en die schatte de averij toch wat groter in. Gelukkig blijft het bij materiële schade.”

Gezin met twee kindjes

De bestelwagen kwam uiteindelijk tot stilstand tegen een vierde woning, waar een gezin met twee kinderen van 4 en 7 woont. Die woning werd onbewoonbaar verklaard. “De gemeente is nu op zoek naar een noodopvang voor hen", vertelt Stijn. “Ze zitten wel wat in de miserie, want het is momenteel bouwverlof. De herstellingswerken zullen dus niet meteen uitgevoerd kunnen worden, want er kan geen aannemer gevonden worden die snel aan de slag kan gaan.”

Meteen na het ongeval schoot Stijn de postbode te hulp. “Hij zat volledig in shock achter zijn stuur en had een bloedneus. Verder was hij gelukkig niet gewond. Ik heb hem een glas water en een doekje aangeboden om het bloed te stelpen. Ik had echt medelijden met hem, die heeft dat ook niet met opzet gedaan natuurlijk.”

Volledig scherm De postbode richtte een ware ravage aan © DVEG