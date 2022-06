Postbode (19) die twee ongevallen veroorzaakte in dezelfde straat heeft ontslag genomen: “Job bleek niets voor hem”

ZulteDe postbode die in april in amper twee weken tijd twee ongevallen veroorzaakte in de Molenkouterstraat in Machelen-aan-de-Leie (Zulte), heeft zijn postzak aan de haak gehangen. Na de ongevallen kwam er een gesprek, waarna hij zijn wagen inruilde voor een fiets. Maar niet veel later hakte hij toch de knoop door en diende hij zijn ontslag in.

De inwoners van de Molenkouterstraat in Machelen-aan-de-Leie kunnen opnieuw met een gerust hart elke ochtend hun krant uit de brievenbus halen. Eind april zat de schrik er namelijk goed in, nadat een jonge postbode (19) in amper twee weken tijd twee ongevallen veroorzaakte.

Twee ongevallen

Op 14 april was de jongeman in de vroege ochtend in slaap gevallen achter het stuur van zijn bestelwagen. Hij week van de baan af, maaide een brievenbus omver, ramde een muurtje, reed door de voortuin van een woning om uiteindelijk tegen de zijgevel van het laatste huis tot stilstand te komen. Twee weken later, op 25 april, was het opnieuw prijs. Toen knalde hij met zijn bestelwagen tegen een lantaarnpaal en kwam hij uiteindelijk tot stilstand in een tuin.

Bij bpost dachten ze niet aan een ontslag, maar werd er een gesprek gevoerd met de jongen in kwestie. “Los van het feit dat we uiteraard betreuren wat er gebeurd is, is het welzijn en de gezondheid van onze medewerkers erg belangrijk voor ons", vertelt Veerle Van Mierlo, woordvoerder bij bpost. “Na de twee incidenten is de postbode overgeschakeld naar de fietsdienst. Uiteindelijk gaf hij zelf aan dat postbode zijn niet zijn roeping is, waarna hij zijn ontslag gaf en besloot een andere weg uit te gaan.”

