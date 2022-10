Politiezone Deinze-Zulte-Lievegem stelt Lidar op in de Brandstraat

Zulte Bewoner valt in slaap terwijl kookpot op het vuur staat, maar kan zelf erger voorkomen

In de Centrumstraat in Olsene, deelgemeente van Zulte, is het maandagavond net niet tot een uitslaande brand gekomen. Een bewoner was in slaap gevallen terwijl er een kookpot op het vuur stond.

17 oktober