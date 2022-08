Politie zoekt (alweer) ontsnapte kangoeroe

De politieploeg was die nacht eigenlijk op weg naar een interventie op de markt in Deinze, toen ze plots oog in oog stond met het Australische diertje. De brandweer werd erbij gehaald en ook omstaanders probeerden de hulpdiensten te helpen om het dier te vangen. Dit alles zonder resultaat want het buideldier vluchtte via een weiland gezwind weg van zijn belagers en is momenteel nog steeds op vrije poten.