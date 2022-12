Politie zet grote middelen in om inbrekers te klissen

ZULTE Meerdere inbraken in bestelwa­gens in Zulte, ook vorige week soortgelij­ke diefstal­len

Dieven hebben opnieuw ingebroken bij verschillende bestelwagens in Zulte. Ze forceerden het slot achteraan of boorden een gaatje in het portier, daarna gingen ze aan de haal met werkgerief. Ook vorige week gebeurden er soortgelijke inbraken, de politie onderzoekt of er een verband is tussen de feiten.

