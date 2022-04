Plantenruilbeurs in Olsene

Wie op zoek is naar nieuwe plantjes, moet op zaterdag 30 april in de Olmenlaan 55 in Olsene (Zulte) zijn. Carine Maelbrancke van VELT Leieland organiseert er een plantenruilbeurs. Bezoekers kunnen er plantjes ruilen, genieten van een hapje en een drankje en gelijkgezinden ontmoeten. Inschrijven kan via info.leieland@velt.be of carine.maelbrancke@telenet.be. De beurs vindt plaats tussen 9.30 en 11.30 uur en de toegang is gratis.