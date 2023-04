Planten- en zadenruilbeurs in Hoeve Lippens

Spoor van kalkpoeder houdt brandweer even bezig in Desselgem

Langs de Gentseweg (N43) tussen Desselgem en Sint-Eloois-Vijve (Waregem) was de brandweer van de zone Fluvia dinsdagvoormiddag een hele tijd in de weer om de rijweg opnieuw proper te krijgen. Oorzaak was een spoor van kalkpoeder.