Parcours van de Ronde door Zulte ligt vast: “Ook dames passeren door onze drie dorpen”

In september klonk het nieuws dat de Ronde van Vlaanderen in 2023, 2025 en 2027 door Zulte zal passeren als muziek in de oren van de talrijke wielerfans in de streek. De gemeente tekende een contract met organisator Flanders Classics en mag zich dus officieel ‘Dorp van de Ronde’ noemen. Over het parcours was nog niet veel bekend, maar burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte) kan nu wel al meer details geven.

“Het parcours doorkruist mooi de dorpskernen van Zulte, Olsene en Machelen-aan-de-Leie”, zegt de burgemeester. “De wielrenners zullen Zulte binnenrijden via de gewestweg N43 vanuit Sint-Eloois-Vijve (Waregem) ter hoogte van restaurant Bachten De Leie. Ze passeren de verkeerslichten aan Lys Yarns, de ventwegen en de Gaston Martenszaal om via de rotonde verder richting Olsene te rijden langs de N43. In Olsene slaan ze links af aan de Kerkstraat en rijden voorbij het Ontmoetingscentrum door over de Leie tot aan de Vierschaar op grondgebied Dentergem. Daar slaan ze rechts af om via de Deinzestraat naar Gottem en Grammene te rijden. Zo passeer de Ronde ook een stukje langs Deinze. In Grammene gaat het parcours naar rechts richting de Brugstraat om zo uit te komen in onze deelgemeente Machelen-aan-de-Leie. De wielrenners passeren daar aan het standbeeld van Frans De Mulder, de Zultenaar die in 1960 op 22-jarige leeftijd de Ronde van Spanje won, en rijden via de Dorpstraat terug naar de N43. Aan het kruispunt slaan ze rechts af richting Olsene en daar leidt het parcours hen via de Centrumstraat over de E17 naar Kruisem.”

Volledig scherm Het parcours op grondgebied Zulte. © rv

Dames

“Een leuke bijkomende verrassing is dat de dames ook door Zulte rijden", zegt Simon Lagrange. “Zij volgen hetzelfde parcours behalve dat ze Zulte zullen binnenrijden via de Waregemstraat aangezien ze in Oudenaarde starten. We hebben geluk met onze plaats op het parcours. De heren passeren tussen 12 en 13 uur, dichtbij de finale dus, en de dames tussen 14 en 15 uur. In de drie dorpskernen zullen feestzones ingericht worden, waarop de koers ook op groot scherm te volgen zal zijn. Samen met de lokale verenigingen zorgen we voor drank, eten en veel ambiance. April lijkt nog ver weg, maar het zal er snel zijn. We zijn al druk bezig met de voorbereidingen om er een leuk wielerfeest van te maken.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.