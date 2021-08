Overvaller van krantenwinkel enkele uren later gewond bij verkeersongeval: “Soms straft god onmiddellijk”

Krasbiljetten

Gedecideerd stapte hij, met zijn mondmasker tot onder zijn ogen getrokken, recht op de winkelbediende af en vroeg hij om geld. De winkelbediende slaagde erin meteen de noodknop in te drukken. Wat de overvaller niet verwacht had, was dat de kassa leeg was. Om niet met lege handen te vertrekken, graaide hij in zijn vlucht een bundel krasbiljetten mee. De politie kwam ter plaatse, maar de man kon ontkomen. Enkele uren later werd hij toch ingerekend, toen hij betrokken raakte in een verkeersongeluk en naar het ziekenhuis werd overgebracht.