Opbrengst Tobbedansen gaat naar vzw De brugge

Al dertig jaar lang staat het eerste weekend van september in teken van het waterspektakel Tobbedansen op Machelenput. Dit jaar organiseerden de jeugdbewegingen Chiro en KAJ de 29ste editie, want in 2020 viel het evenement door het coronavirus in het water. Met 42 teams en duizenden bezoekers mogen de organisatoren opnieuw spreken van een succeseditie en traditiegetrouw gaat de opbrengst van de tombola deels naar een goed doel.

Dit jaar koos men voor vzw De brugge uit Zulte. Christel Vervaeck en Kristien Van Gyseghem namen het bedrag van 1.000 euro in ontvangst. “Onze vzw doet aan voedselbedeling in groot-Zulte”, zegt Christel. “Maandelijks geven wij voedselpakketten aan zo’n 25 gezinnen en elke maandag verdelen wij ook overschotten uit de Aldi en Okay. Deze steun is meer dan welgekomen want we merken dat onze vzw steeds minder voedsel krijgt omdat er minder aan de voedselbank wordt geschonken. Daarom moeten wij vaker zelf aankopen doen. We willen de mensen ook eens iets anders geven zoals een cheque om schoenen of omspeelgoed aan te kopen of tickets voor een pretpark. We zijn de mensen van Tobbedansen enorm dankbaar.”