Ook na corona steunt de gemeente buurtinitiatieven

MIJN STAD. Presenta­tri­ce Katja Retsin (51) over haar Deinze: “In mijn tuin kom ik tot rust, als het er tenminste niet brandt”

Je kent haar misschien van op je televisiescherm, maar in Deinze kan je Katja Retsin (51) ook gewoon op straat tegen het lijf lopen. De presentatrice van Vlaanderen Muziekland is een fiere inwoner van Astene en ook opnieuw meter van Levensloop Deinze. Katja deelt met ons haar mooiste herinneringen en leukste plekjes in Deinze. “Mijn mooiste herinnering is de dag dat we ons huis in Astene hebben gevonden”, vertelt ze.