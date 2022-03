Onderzoek gestart naar vandalisme op flitspaal langs Staatsbaan in Zulte

“De verf werd in de nacht van afgelopen donderdag op vrijdag aangebracht op de superflitspaal", vertelt hoofdcommissaris Geert Van Hoecke. Het vandalisme werd dus niet gepleegd langs de Tieltsesteenweg in Deinze, maar wel langs de Staatsbaan in Zulte. “Er is intussen een onderzoek gestart.” Of de dader één van de 1.003 bestuurders is die geflitst werden, moet nog blijken.