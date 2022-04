Olsenaar Paul Demets wint driejaarlijkse Paul Snoekprijs

“In 1990 fietste ik met mijn broer naar zee en in Diksmuide knepen we de remmen dicht en bezochten we een tentoonstelling van de Oostendse kunstenaar Leon Spilliaert”, zegt Paul. “Voor het eerst zag ik verschillende facetten van zijn werk. Ik werd vooral getroffen door de zelfportretten. Spilliaert probeerde er zijn angsten door te bezweren. Dat was wat ik ook deed, maar dan in taal, toen de gezondheidssituatie van onze oudste dochter bij haar geboorte in 1995 levensbedreigend bleek te zijn. Spilliaert bood mij een spiegel waarin hij zijn reflecties over zijn zelfonderzoek en over bepaalde maatschappelijke gebeurtenissen uit die periode optekende. Dat werd De landsheer van de Lethe.”