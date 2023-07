NET OPEN. Volkscafé De Eendracht breidt uit met frituur: “We werken aan ons eigen Julientje”

Julien (34) laat met detailing­be­drijf J.Clark wagens schitteren in Machelen: “Elke auto vertelt een verhaal”

Eigenaars van mooie wagens kunnen voor een grondige reinigingsbeurt terecht bij J.Clark in Machelen-aan-de-Leie (Zulte). Julien Guéry (34) jaagt er zijn ultieme droom na. “Dit is niet zomaar een job, het is een passie. Soms ben ik een ganse week aan één auto bezig”, zegt Julien.