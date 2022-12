Natuurvrienden Deinze stappen voor kankeronderzoek

Olsene/DeinzeWandelclub De Natuurvrienden Deinze gaat op stap ten voordele voor kankeronderzoek. Op zondag 18 december is iedereen welkom aan het Ontmoetingscentrum in Olsene voor de wandeling ten voordele van het CRIG of Cancer Research Institute Ghent.

In 2019 zocht het CRIG naar een partner om een wandeling te organiseren vanuit het UZ Gent naar Kortrijk, waar dat jaar de thuisbasis was van ‘De Warmste Week’. Luc Taelman van Wandelclub Natuurvrienden Deinze zette samen met José Lannoo onmiddellijk zijn schouders onder dit initiatief. Uiteindelijk namen een 400-tal stappers deel, goed voor een opbrengst van 4.905 euro. In 2020 was er geen wandeling door het coronavirus, maar vorig jaar zetten men de actie verder onder de naam CRIG walk. Uiteindelijk zamelden 821 deelnemers 7.600 euro in voor kankeronderzoek.

“Dit jaar behouden we ons succesrecept en zijn we klaar voor CRIG walk 2022", zegt bezieler Jo Vandesompele, professor verbonden aan het CRIG. “Deze keer starten we in het ontmoetingscentrum in Olsene. Opnieuw kunnen wandelaars kiezen uit een parcours van 5, 10 of 11 kilometer en genieten van een hapje en een drankje op de wintermarkt. Deelnemen kost 3 euro voor leden van Wandelsport Vlaanderen en 5 euro voor niet-leden.”

“Dit jaar zijn er twee extra’s”, vervolgt Vandesompele. “Elk parcours start met een korte ‘wetenschappelijke’ lus door het lokale parkje, waar wandelaars via een feit- of fabelquiz over kanker iets kunnen bijleren én een leuke prijs kunnen winnen. Er zal een groot scherm aanwezig zijn zodat de voetbalfans de finale van het WK kunnen volgen. De opbrengst van CRIG walk 2022 gaat opnieuw integraal naar veelbelovende onderzoeksprojecten van jonge onderzoekers bij CRIG.”

Op voorhand inschrijven is niet verplicht. Meer info via crigwalk.crigfonds.be.

