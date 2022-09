N-VA Zulte pleit voor energiefonds

“De hogere overheden troffen reeds maatregelen”, zegt gemeenteraadslid Ward Baeten. “Deze zijn echter veelal beperkt en vooral gericht op wie van het sociaal tarief kan genieten. We moeten ook de middenklasse kunnen ondersteunen. Daarom stelt onze fractie op de volgende gemeenteraad dinsdagavond voor om een energiefonds in het leven te roepen. Het doel van dit energiefonds is dat mensen die er niet in slagen om de rekeningen te blijven betalen, kunnen aankloppen bij het sociaal huis. Pas na een onderzoek door de sociale dienst wordt dan beslist of er bijkomende financiële hulp kan geboden worden. De bedoeling van het fonds is enkel tussen te komen bij mensen die door de energieprijzen in moeilijkheden zijn gekomen. Andere financiële problemen moeten op andere manieren opgelost worden.” Bijna elke partij in de gemeenteraad heeft hieromtrent een extra agendapunt ingediend. De discussie zal dus zeker gevoerd worden.”