Motard (67) overgebracht naar ziekenhuis na ongeval in Zulte

Soete Beesebeeld verdwenen uit biblio­theek van Landegem

Het Soete Beesebeeld in Landegem (Deinze) is spoorloos verdwenen. Dat meldt gemeenteraadslid Karlien De Paepe (N-VA). Het keramieken beeld dat gemaakt werd ter ere van de aardbeienfeesten in Landegem, stond in de bibliotheek, maar is tijdens werkzaamheden verloren gegaan. De stad dient klacht tegen onbekenden in wegens diefstal.