Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne wil pakkans verhogen met verdubbeling drugstesten

Oost-VlaanderenMinister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) wil het aantal drugstesten in het verkeer verdubbelen naar 100.000 per jaar in 2022. Dat maakte hij bekend op de grootschalige politiecontroles op de verkeersveilige nacht in Oost-Vlaanderen in Zulte. “Mensen moeten beseffen dat drugs net als alcohol niet thuishoren i het verkeer”

Het is vanavond de 25ste editie van de Verkeersveilige Nacht in Oost-Vlaanderen. Op een honderdtal locaties in de provincie controleren een 200-tal politieagenten op snelheid, alcohol en drugsgebruik. Met het initiatief wil de gouverneur, samen met de federale en lokale politie de jaarlijkse BOB-campagne onder de aandacht brengen.

Extra aandacht voor drugs

Er is deze editie ook bijzondere aandacht voor drugsgebruik in het verkeer, al dan niet in combinatie met alcohol. “We zien in de statistieken dat het aantal drugsinbreuken in het verkeer stijgt. Er is een sterke maatschappelijke bewustwording gegroeid voor de gevaren van alcohol in het verkeer en het is belangrijk dat de bewustwording ook rond drugs versterkt wordt. De combinatie van drugs en alcohol verhoogt dat risico zelfs tot 200 maal”, zegt de Oost-Vlaamse Gouverneur Carina Van Cauter.

© Didier Verbaere

Uit cijfers blijkt echter dat de pakkans voor drugs een pak lager ligt dan voor alcohol. Slechts 14% tegenover 22% en slechts 4% van de bestuurders wordt gecontroleerd op drugs tijdens politiecontroles. Minister Vincent Van Quickenborne wil het aantal drugstesten daarom verdubbelen. Ook het parket vraagt om bij elk verkeersongeval een drugstest af te nemen.

“Het risico op een ongeval is 30 keer groter onder invloed van drugs. We gaan dus de pakkans verhogen en een veelvoud aan drugstesten ter beschikking stellen van de politiezones. Concreet gaan we van 36.000 beschikbare testen in 2020, naar 50.000 in 2021 en 100.000 in 2022. Zo kunnen we een beter beeld krijgen van de werkelijke omvang van drugsgebruik in het verkeer”, beloofde de minister vanavond op een controle in Zulte. “Het is de bedoeling dat we de pakkans vergroten en dat mensen leren dat drugs net als alcohol achter het stuur niet samengaan. Net als te snel rijden”, besluit de minister. De resultaten van de verkeersveilige nacht worden zaterdag verwacht.

© Didier Verbaere