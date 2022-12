Meerdere inbraken in bestelwagens in Zulte, ook vorige week soortgelijke diefstallen

ZULTEDieven hebben opnieuw ingebroken bij verschillende bestelwagens in Zulte. Ze forceerden het slot achteraan of boorden een gaatje in het portier, daarna gingen ze aan de haal met werkgerief. Ook vorige week gebeurden er soortgelijke inbraken, de politie onderzoekt of er een verband is tussen de feiten.

Onbekenden gingen in de nacht van 6 op 7 december driest te werk in Zulte. In totaal vonden er vier inbraken plaats in bestelwagens en één inbraakpoging. De lokale politie vraagt nu om verdachte situaties steeds te melden op het nummer 101. “Onze interventieploegen komen dan snel ter plaatse om de verdachte situatie — al dan niet — uit te sluiten”, schrijft ze op Facebook.

De eerste inbraak gebeurde in een bestelwagen die langs de Hoenderdreef geparkeerd stond. Onbekenden forceerden het slot aan de achterzijde van de wagen en gingen aan de haal met werkmateriaal. Idem dito in een bestelwagen in de Vennestraat: de daders braken het slot achteraan open en stalen het werkgerief.

Quote Wellicht kaderen de feiten binnen een verhaal dat breder is dan alleen maar Zulte. Er is momenteel een plaag van inbraken in bestelwa­gens aan de gang Lokale politie Deinze-Zulte-Lievegem

Ook uit een camionette langs de Bremstraat pikten dieven werkmateriaal. Ze boorden een gaatje in het portier van de laadruimte om zo de deur te openen. Ten slotte vonden in Hof ter Weeden nog twee feiten plaats: één poging tot inbraak en een inbraak, in beide gevallen ging het om bestelwagens. Ook hier boorden de dieven het slot van de bestelwagen uit om zo binnen te raken.

Ook vorige week inbraken in bestelwagens

Opvallend: ook vorige week vonden twee soortgelijke feiten plaats in Zulte. Bij de eerste inbraak werden elektrische machines en een rugzak ontvreemd. Bij de tweede inbraak maakten de dieven eveneens machines buit. De politie onderzoekt of er een link is tussen de diefstallen. “Alle pistes worden onderzocht”, klinkt het. “Wellicht kaderen de feiten binnen een verhaal dat breder is dan alleen maar Zulte. Er is momenteel een plaag van inbraken in bestelwagens aan de gang. We gaan op zoek naar beelden en proberen mogelijke dadergroepen in beeld te brengen.”

