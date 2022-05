Martin Wallaert toont nieuwe werken tijdens Atelier in Beeld

Samen met heel wat andere kunstenaars zet Martin Wallaert uit Machelen-aan-de-Leie (Zulte) ter gelegenheid van Atelier in Beeld zijn atelier open voor het publiek. De titel van de expositie is Black&White en Martin toont er nieuwe werken met een focus op zwart-wit. Iedereen is welkom in Villa Ter Ide in de Dorpsstraat op zaterdag 14 mei en zondag 15 mei van 10 tot 18 uur. Meer info via www.martinwallaert.com.