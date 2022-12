Martin Wallaert met zelfportret vereeuwigd in Machels straatbeeld

Machelen-aan-de-LeieKunstenaar Martin Wallaert is officieel verankerd in Machelse grond. In aanwezigheid van minister van Staat Herman De Croo en burgemeester Simon Lagrange werd vrijdagavond een zelfportret onthuld in de voortuin van Villa Ter Ide, waar Martin woont en werkt.

Op het schilderij ‘Ochtendritueel - Wakker worden met Nippertje’ zien we Martin Wallaert met zijn onafscheidelijke pijp en zijn hond Nippertje op de schoot. Het origineel bevindt zich in het huis van de kunstenaar in het centrum van Machelen-aan-de-Leie, maar een replica van het schilderij is voor alle passanten te zien op een constructie van cortenstaal in de voortuin.

Minister van Staat en goede vriend Herman De Croo kwam het kunstwerk vrijdag inhuldigen. “Martin is als persoon niet veel veranderd, maar zijn werk is wel verbeterd”, zegt Herman De Croo. “Heeft zijn eigen stijl en is gepassioneerd. Hij kan misschien anders, maar niemand kan het beter dan hij.” Ook burgemeester Simon Lagrange had alleen maar lovende woorden voor de kunstenaar. “We zijn fier op één van onze bekendste inwoners. Hij past perfect in het kunstenaarsdorp Machelen. Enerzijds omdat hij een fantastische kunstenaar is, die mooie werken maakt die uit het leven gegrepen zijn, en anderzijds omdat hij een warm, joviaal en sociaal persoon is.”

Tijdens de eindejaarsperiode staan het atelier en de expositieruimte van Martin Wallaert in het teken van gezelligheid. De kunstenaar ontvangt kunstliefhebbers persoonlijk, toont er zijn nieuwe werken en verwent zijn gasten met een attentie. Atelier Martin Wallaert - Villa Ter Ide kan je nog bezoeken op zondag 25 december en op zondag 1 januari, telkens van 14 tot 18 uur, of op afspraak. Nog tot 22 januari 2023 loopt ook de tentoonstelling ‘Leiestreek in woord en beeld’ in het mudel in Deinze. Daar vind je het schilderij Eric met Zara en Zita - Machelen Put, een nieuw werk van Martin Wallaert.

Meer info via www.martinwallaert.com.

