Margot Vermeulen vertelt in bibliotheektuin

Eeklo/Deinze Kunst en muziek of toch liever wandelen en yoga? 6 tips om te doen op de nationale feestdag in het Meetjes­land?

Tijdens de nationale feestdag op 21 juli hebben de meeste mensen vrijaf. Joepie, we moeten niet werken! Maar wat moeten we dan wel doen? Haal inspiratie uit deze lijst met tips om te doen tijdens deze feestdag in en rond het Meetjesland. Wat staat er zoal op het programma? Veel muziek, veel ontspanning en vooral veel plezier!

14 juli