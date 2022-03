Man (68) op Harley Davidson raakt zwaar gewond bij ongeval in Statiestraat

Aalter/Lievegem/Meetjesland Nu fusie­koorts door Meetjes­land woedt: kunnen Aalter en Lievegem nog groter worden? “Niet op vrijersvoe­ten, maar…”

De fusiekoorts lijkt nu echt door heel het Meetjesland te woeden. Aalter en Lievegem hebben drie jaar geleden al een fusie ondergaan. Maar komen zij eigenlijk in het vizier bij nieuwe fusiegesprekken? Willen of kunnen Aalter en Lievegem nog groter worden? In Lievegem klinkt de neen toch luider dan in Aalter. Ontdek hier de meningen.

25 februari