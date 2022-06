LeieRock4Kids keert terug naar Machelen: “Muziek en animatie voor het hele gezin”

Machelen-aan-de-LeieHet festival LeieRock4Kids in Machelen-aan-de-Leie (Zulte) is terug. Na de succesvolle editie in 2019 nodigen Julie De Mulder en Steven De Backer iedereen op zaterdag 25 juni uit voor een dag vol muziek en animatie voor het hele gezin.

Het festival Leierock4Kids of LR4K begon enkele jaren geleden met een droom van de Zultse kindergemeenteraad. Het comité Feest & Cultuur Machelen goot deze droom in een concreet voorstel en diende dit in als één van de tien projecten voor het burgerbudget. Het voorstel wist de Zultenaren te bekoren en het gemeentebestuur voorzag 10.000 euro om het kinderfestival Leierock4Kids te organiseren. De eerste editie vond plaats op zaterdag 22 juni 2019 en lokte 1.600 bezoekers. De tweede editie was oorspronkelijk gepland in juni vorig jaar, maar door de coronamaatregelen werd het festival met een jaar uitgesteld. Julie De Mulder en Steven De Backer namen de organisatie op zich en volgende week toveren ze het park ter hoogte van de Chirolokalen aan de Leihoekstraat opnieuw om tot een festivalweide.

Kleurrijk snoepgoed

“We hebben er lang op moeten wachten, maar we zijn blij dat we eindelijk onze tweede editie kunnen aankondigen”, zegt Julie. “Dit jaar gaan we voor het thema ‘candy’ en we zullen de weide dan ook volhangen met kleurrijk snoepgoed. Voor de kinderen is er heel wat animatie voorzien, gaande van springkastelen en circusartiesten tot een grimestand en een ballonnenclown. Er is een aparte hoek met foodtrucks en voor de ouders zal onze bar ook weer centraal op de weide staan.”

Volledig scherm Archiefbeeld uit 2019: een volle weide op Leierock4Kids. © rv

Geen festival zonder muziek en dus zorgden Julie en Steven voor een goedgevuld programma. “We starten met een optreden van de dansschool VID Dance en daarna zorgen de zanger Andy live, dj Mattis en dj Miles voor goeie platen. We zijn ook fier dat we opnieuw de KetnetBand mogen verwelkomen op het podium. Drummer Michael Schack, die onder andere bij Netsky speelt, sluit af met een energieke show waar ook de ouders en grootouders van kunnen genieten. We zijn meer dan een kinderfestival, LeieRock4Kids is er voor het hele gezin.”

“Tickets voor LeieRock4Kids kosten 12,5 euro in voorverkoop en 15 euro aan de kassa”, zegt Steven. “De kaarten in voorverkoop zijn exclusief te verkrijgen bij Dagbladhandel Dimitri in Machelen-dorp. De prijs is gestegen ten opzichte van de eerste editie omdat we dit jaar niet over een burgerbudget van 10.000 euro beschikken. In het toegangsticket zit wel alle animatie inbegrepen. Je hoeft dus enkel drank en eten nog apart te betalen. De ingang is opnieuw voorzien op het Roger Raveelplein en aan de Brugstraat. De Leihoekstraat zal worden afgesloten. We raden aan om zoveel mogelijk met de fiets te komen.”

De deuren openen vanaf 14 uur. Meer info via de Facebookpagina ‘LeieRock4Kids’.

Volledig scherm Archiefbeeld uit 2019: deze jongens amuseren zich op Leierock4Kids. © Anthony Statius

