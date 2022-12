Leerkrachten Emmaüs Machelen openen Kerstwinkeltje voor leerlingen: “Ook wie het minder breed heeft, moet kerstcadeautjes kunnen kopen”

Dat de prijzen in het Kerstwinkeltje zo laag zijn, is een bewuste keuze. “Eén van de thema’s waar we dit jaar rond werken is diversiteit en ook armoedebestrijding valt daaronder”, zegt Lindsey De Pauw. “We merken dat sommige leerlingen het thuis financieel moeilijk hebben en voor hen wilden we iets speciaal doen in de kerstperiode. Met ons pop-upwinkeltje bieden we hen de kans om aan betaalbare prijzen een cadeautje voor iemand anders of voor henzelf te kopen.” Directrice Krista Verniest vult aan: “We mogen niet veralgemenen, maar binnen onze doelgroep - leerlingen in het buitengewoon onderwijs - zijn er een aantal jongeren in kansarmoede. Met de huidige energiecrisis is de toestand bij velen nog schrijnender geworden. We zien dit aan kleine details, bijvoorbeeld leerlingen die in plaats van een broeksriem een rekker dragen. In het winkeltje kunnen deze leerlingen een broeksriem kopen. We geven niets gratis weg, want dit zou slecht zijn voor hun eigenwaarde. In het winkeltje kan je enkel cadeautjes kopen, maar dan aan zeer lage prijzen.”