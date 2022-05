Kunstenares Nancy (58) geeft vervallen fabriek tweede leven als atelier: “Na de dood van mijn dochter vond ik troost in de kunst”

ZulteDe leegstaande Wolwasserij Lavoir de laine in Zulte ziet er misschien bouwvallig uit, maar voor kunstenares Nancy Taelman is het een paradijs waar ze haar creativiteit de vrije loop laat gaan. Haar atelier is er de komende twee weekends uitzonderlijk te bezoeken. “Creatief bezig zijn heeft me geholpen bij het verwerken van de dood van mijn dochter", zegt Nancy.

De voormalige wolwasserij langs de Staatsbaan (N43) in Zulte is niet meteen de meest gezellige plek om in te werken. Het gebouw dateert uit 1880 en sinds 2004 staat het leeg. Het regent er binnen, in de winter is het er ijskoud en door het stormweer in februari zijn heel wat dakplaten losgekomen, maar Nancy Taelman uit Olsene kon zich geen betere plek wensen voor haar kunstatelier. Een jaar geleden nam ze er haar intrek en ze werkt er bijna dagelijks aan collages, schilderijen en installaties.

Volledig scherm Het atelier van Nancy Taelman. © Anthony Statius

“Mocht ik deze plek kunnen verwarmen, ik zou hier komen wonen”, lacht Nancy. “Mijn atelier in Olsene werd te klein en ik was al een tijdje op zoek naar een groter pand. Toen ik vorig jaar een tentoonstelling gaf in Huis de Leeuw in Machelen-aan-de-Leie vroeg ik aan de bezoekers of zij iets wisten zijn en zo ben ik in contact gekomen met Marc Vandeputte, de eigenaar van de wolwasserij. Ik ben hem enorm dankbaar dat ik deze locatie al een jaar lang mag gebruiken. Toen ik hier voor de eerste keer binnenkwam, wist ik meteen dat ik hier mijn ding zou kunnen doen. Alles wat je in mijn atelier zit, heb ik hier gevonden. Materialen die hier nog aanwezig waren, zoals ijzeren tonnen en een gigantische berg met balen matrasovertrekken gebruik ik voor mijn installaties. Ik verzamel al jaren gerief dat anderen verwaarlozen om er een tweede leven aan te geven.”

Wat opvalt aan de kunstwerken van Nancy, is het gebruik van vele kleuren. “Ik sta positief in het leven, ook al draag ik een zware last mee”, vertelt Nancy. “Op 24 juli 1999 is mijn dochter Sofie samen met drie andere jongeren verongelukt bij een verkeersongeval op de brug om van Zulte naar Waregem te rijden. Ze was op slag dood. Een trauma dat ik heb leren verwerken dankzij kunst. In datzelfde jaar van het ongeluk heb ik mij ingeschreven aan de kunstacademie van Harelbeke en tot op heden leer ik bij. Ik volgde opleidingen om te leren schilderen, naaien, collages maken of met Photoshop te werken. Voor mij is creatief bezig zijn een troost geweest, een manier om mijn gedachten te verzetten. Mijn werken zijn kleurrijk, maar als je goed kijkt zie je dat de figuren die ik maak vaak verwrongen zijn of ook een last met zich meedragen. Ik maak steeds grotere kunstwerken omdat ik de mensen wil overweldigen, een gevoel van machteloosheid geven. Ik zet mijn gedachten om in kunst en hier in dit pand heb ik de ideale locatie gevonden. Het voelde alsof ik hier moest zijn, alsof het op mij lag te wachten.”

Wie het unieke atelier van Nancy wil bezoeken is welkom op de Open Atelierdagen op vrijdag 13 mei van 18 tot 22 uur en op zaterdag 14 mei en zondag 15 mei van 10 tot 18 uur. Ook op zaterdag 21 en zondag 22 mei zijn bezoekers welkom van 13 tot 17 uur. Meer info via www.nancytaelman.com en de Instagrampagina.

