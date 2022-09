Kunst- en interieurpop-up SThout verhuist, maar viert nog afscheid aan speciale tafel

Machelen-aan-de-LeieDe pop-upwinkel SThout art & design is aan zijn zesde en laatste editie in Machelen-aan-de-Leie toe. Steven De Meester en Lies Rottiers verhuizen naar Ronse, maar nodigen dit weekend iedereen nog eens uit voor een afscheidspicknick aan hun unieke ‘boomstamtafel’.

De bezielers van SThout interior art & design zijn schrijnwerker Steven De Meester en zijn partner Lies Rottiers. in de pop-upwinkel in het centrum van Machelen-aan-de-Leie vind je meubilair, maar ook functioneel re-design met een twist en industriële, stoere interieurelementen. Je kan er ook iets eten of drinken op het terras.

“In het weekend van zaterdag 3 en zondag 4 september rollen we onze rode loper nog eens uit, want wij hebben iets te vieren”, zegt schrijnwerker Steven De Meester. “Dag op dag een jaar geleden werd er ons tussen pot en pint op het gekende evenement Tobbedansen, een boom aangeboden. Als verkozen duurzame held van de gemeente Zulte was dit voor SThout de kans om te tonen waar het voor staat: het herwerken van lokale, duurzame materialen tot een nieuw herbruikbaar interieurelement. De eigenaar van de boom wist niet hoe eraan te beginnen, en ik was zeer blij mijn schouders eronder te kunnen zetten. Het is van in het begin de bedoeling geweest om er een tafel van te maken. Samen met kunstenaar Joachim Louis van Wood Stories, houthandel-zagerij Van De Walle en natuursteenbedrijf Duym hebben we een boomstamtafel gemaakt.”

Volledig scherm Lies Rotthiers bij de picknicktafel. © rv

“Zaterdag en zondag is iedereen vanaf 8 uur welkom om te komen picknicken aan onze tafel”, zegt Lies. “Iedereen die zijn ontbijt of boterham komt opeten aan onze tafel, krijgt naast een gepersonaliseerde foto ook een gratis consumptie. Voor al diegenen die na Tobbedansen te moe zijn om zelf eten te voorzien, voorzien we op zondag 4 September een ‘katerbrunch’. Reserveren kan via 0476/42.46.26.”

De picknick is tevens een afscheidsmoment want Steven en Lies kondigen aan dat ze verhuizen naar Ronse. “Onze shop is nog geopend tot eind oktober en dit elke zondagnamiddag van 14 tot 18 uur. Daarna zetten wij onze avonturen verder in Ronse. Na onze jarenlange zoektocht hebben we eindelijk een pand gevonden om ons project in verder te zetten. Vanaf 2023 is SThout te vinden in de Stationsstraat 23. Vanaf dit weekend is er een uitverkoop”, zegt Steven.

