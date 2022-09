KSA Zulte viert 85ste verjaardag met feestweekend

Machelen-aan-de-Leie Zoli speelt gypsy jazz in De Guldepoort

Op uitnodiging van Davidsfonds Machelen brengt Zoli op vrijdag 9 september een vleugje zuiderse muziek naar De Guldepoort in Machelen-aan-de-Leie (Zulte). De muzikanten van Zoli brengen een repertoire dat de luisteraar naar de filmset van Chocolat voert. Jazzklassiekers, bluesnummers en popliedjes worden getransformeerd naar het gypsy jazz-ritme. Ze brengen een ode aan Dave Brubeck, Django Reinhardt, Tom Waits en The Stranglers. Het optredens start om 20 uur. Tickets kosten 10 euro in voorverkoop en 12 euro aan de inkom. Reserveren kan via 09/386.50.00, 0498/29.99.88 of info@dfmachelen.be.

5 september