Krijgt Zulte een brug over of een tunnel onder Staatsbaan? Gemeente onderzoekt haalbaarheid van veilige oversteek aan N43

Mobipunt

Seniorenflats

De gemeente wil daarnaast ook de haalbaarheid van een tunnel of brug voor fietsers en voetgangers onderzoeken. “De oversteekplaatsen aan de vrije basisschool in Zulte zijn niet conflictvrij en aan het begin en het einde van de schooldag is het er erg gevaarlijk”, meent raadslid Lieven Lippens van oppositiepartij CD&V. “Met de afbraak van de voormalige kinderopvang Melodie en de creatie van een mobipunt hebben we de historische kans om de twee delen van Zulte, die gescheiden worden door de gewestweg, met elkaar te verbinden. We stellen voor om de mogelijkheid te onderzoeken om aan de school en de site Melodie en bij uitbreiding aan Lys Yarns en het centrum van Zulte een tunnel of brug te realiseren. Om de kosten van deze ingreep te financieren, stellen we voor om samen met een sociale bouwmaatschappij of in eigen beheer de beschikbare grond te gebruiken om seniorenflats te bouwen", gaat Lippens verder. “Enerzijds genereren we hiermee middelen om de verbinding te bekostigen en anderzijds voldoen we hiermee aan een woonbehoefte in onze gemeente.”