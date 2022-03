Koken met seizoensgroenten in De Zonnekouter

Waregem / Zulte Slachtof­fer valentijns­over­val in Waregem voelt zich twee jaar later nog onveilig: “Dit is geen gewoon boefje. Hopelijk wordt hij snel gevat”

De twintiger die hem twee jaar geleden overviel op Valentijnsdag aan het station van Waregem hoefde hij alvast niet in de ogen te kijken op het proces, want de man is spoorloos. Maar Johan Acke (62) kreeg het toch moeilijk in de rechtbank toen hij z’n verhaal deed. “Ik voel me nu nog steeds onveilig als ik de deur uitga”, vertelde hij aan de rechter. De dader riskeert vier jaar cel.

