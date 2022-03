Koda Fietsen is Vriendelijkste Handelaar van Zulte

Handelsgids.be beloont jaarlijks de handelaars voor hun inzet en klantvriendelijkheid. De handelaars die via de webpagina bij Handelsgids in de loop van 2020 en 2021 de hoogste gemiddelde score ontvingen van minimum 30 klanten, mogen zich een jaar lang de Vriendelijkste Handelaar noemen. In feestzaal Dauwe in Aalter werden op donderdag 17 maart de winnaars van 13 gemeenten en steden verkozen. In Zulte is de Vriendelijkste Handelaar Fietsen Koda geworden met een score van 9,54. De zaakvoerders Koen De Nys en Darline Dhoop ontvingen een award en extra reclamebudget.