Klassieker van het Goede Doel brengt 10.400 euro op voor Live for better days

“Na de coronaperiode, met een volledige annulatie in 2020 en een kleinschalig concept vorig jaar, waren we blij om in 2022 onze Klassieker van het Goede Doel, weer op grote schaal te organiseren”, zegt Bart Van Steenberghe, coördinator van het organisatiecomité bij de Leierenners. “We konden weer alle fietsers, van de familietocht over de mountainbikers tot de cyclocrossers, een prachtige rit aanbieden. Dit jaar hebben daar 1.784 deelnemers van genoten, dat zijn er misschien iets minder dan in de periode voor corona, maar daarom zijn we niet minder tevreden. Want dankzij hun deelname en met de steun van onze sponsors kunnen we opnieuw een royaal bedrag aan het goede doel schenken. In totaal konden we 10.400 euro schenken aan Live for better days, de vzw opgericht door Ellen Snoeck uit Zulte. Ellen strijdt tegen een hersentumor en ze zamelt fondsen in voor onderzoek naar behandelingen van hersentumoren.”