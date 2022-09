Kinderopvang Pimboli wanhopig op zoek naar nieuwe locatie: “Tijd dringt, we staan bijna op straat”

Zulte Natasja De Vos (30) kiest voor gezin en stopt als schepen: “Combinatie weegt te zwaar en daar wordt niemand beter van”

Amper een jaar nadat ze schepen werd in Zulte gooit Natasja De Vos (Open Zulte) de handdoek al weer in de ring. De jonge politica (30) is ook mama van een dochtertje van 1 jaar, en die combinatie valt te zwaar. Fauve Tack (28) wordt de nieuwe schepen. “Ik wou mij honderd procent geven aan de politiek, maar dan had ik het gevoel onvoldoende mama en partner te zijn”, zegt Natasja.

