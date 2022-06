Kinderen uit de bol op nieuw speelterrein Leliepark

In die buurt was er te weinig speelmogelijkheid voor de kinderen, en daar wordt nu iets aan gedaan. Er werd bewust gekozen voor speeltoestellen voor de allerkleinsten, maar er is ook open ruimte gehouden voor ontmoeting en vrij spel. Je kan je er vanaf nu uitleven op een evenwichtsparcours, graver, combinatietoestel en een mandschommel. Er is ook aandacht voor inclusie, want de picknicktafel is zo voorzien dat een rolstoelgebruiker gemakkelijk mee kan aanschuiven. Er kan nu al gespeeld worden, later komen er nog bloemen en beplanting.