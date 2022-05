Juliana is nieuwe eeuwelinge in Zulte

Deinze Jacques Roggebrug hangt op zijn plaats: “Missing link op fietssnel­weg tussen Gent en Kortrijk”

Dit weekend wordt de fietsbrug over de Volhardingslaan in Deinze geplaatst. “Een huzarenstukje waarmee Deinze er in één klap een blikvanger bij krijgt”, zegt Riet Gillis, gedeputeerde voor mobiliteit bij de provincie Oost-Vlaanderen. De brug is de missing link op de fietssnelweg F7 tussen Gent en Kortrijk en kostte zo’n 3,5 miljoen euro.

1 mei