Jubileumeditie Tobbedansen lokt een vierde meer deelnemers dan vorig jaar: “De bel boven het water zorgt voor extra spektakel”

Machelen-aan-de-LeieTobbedansen bestaat 30 jaar in Machelen-aan-de-Leie en om dit te vieren maken de KAJ en de Chiro de op het televisieprogramma ‘Te land, ter zee en in de lucht’ geïnspireerde wedstrijd extra spannend. “Er schreven zich 42 teams in, dat is een vierde meer dan vorig jaar”, zegt organisator Maarten De Willemacker (22).

Al dertig jaar lang staat het eerste weekend van september in teken van het waterspektakel Tobbedansen op Machelenput. Komend weekend organiseren de jeugdbewegingen Chiro en KAJ de 29ste editie, want in 2020 viel het evenement door het coronavirus letterlijk in het water.

“Om de drie jaar verandert de formule en net zoals vorig jaar werken we met een parcours op het water”, zegt Maarten De Willemacker. “Toch hebben we enkele aanpassingen ingevoerd om het spannender te maken. Zo moeten de deelnemers zoals altijd met hun tobbe van de steile schans rijden, maar in plaats van zo dicht mogelijk bij het einde van het ponton te stoppen, moeten ze nu om te snelst aan een bel trekken die twee meter verder en anderhalve meter hoog hangt. Remmen mag dit jaar op alle mogelijk manieren en zodra men met de tobbe in de eindzone van vier meter lang komt, mag men uitstappen. Men kan dus vanop de tobbe naar de bel proberen springen of eerst een aanloop nemen om de bel te luiden. Dit zorgt ongetwijfeld voor extra spektakel. De eerste tobbe gaat om 14.30 uur naar beneden en alles wordt gepresenteerd door Laura Govaerts en Sander Gillis van MNM. In totaal schreven zich 42 teams in, dat is een vierde meer dan vorig jaar.”

Volledig scherm Tobbedansen. © Anthony Statius

Bij Tobbedansen heeft men ook oog voor duurzaamheid. “Aan de overkant van Machelenput zullen twee springkastelen draaien op de batterijen van twee elektrische wagens”, zegt Maarten. “Er komt dus geen dieselgenerator aan te pas. Dankzij team Guido, de vrijwilligers die ieder jaar voor elektriciteit zorgen op Tobbedansen, kunnen de wagens ook op piekmomenten energie leveren. De toog in die zone zal volledig draaien op de energie van een batterypack met een zonnepaneel.”

Het feestweekend start op vrijdag 2 september op het Roger Raveelplein. “De deuren gaan open om 19 uur en om 20 uur speelt de band Zebras Are Timeless, gevolgd door de coverband Still Crazy en DJ Lambiscious, die voor vette beats met live saxofoon zorgt”, zegt Maarten. “Lokaal talent Emile Browaeys, bekend onder zijn artiestennaam DJ Miles zal het feestje afsluiten. De toegang bedraagt 6 euro. Voor kinderen tot 12 jaar is er in een aparte tent van 19 tot 22 uur de Limonadefuif. Voor één euro kunnen ze naar hartenlust limonade en chips krijgen en feesten onder begeleiding van de leiding van de Chiro en de KAJ, terwijl de ouders zich zorgeloos kunnen amuseren op het Roger Raveelplein. Op zaterdag is er na Tobbedansen opnieuw muziek van DJ Miles en om 18.30 uur volgt de prijsuitreiking. Daarna zijn er optredens van de coverband The Happy Suspended, The Amazing Flowers, MC Captain Soundsystem en het Deinse duo Sïmplex, die tot 4 uur plaatjes draaien. Het vuurwerk om 22 uur werd afgelast door de droogte, maar we voorzien een leuk alternatief. Wat dat is, dat willen we nog niet verklappen.”

Kaarten voor vrijdag kosten 6 euro en voor zaterdag betaal je 4 euro. Je kan ook een combiticket kopen voor 9 euro. Meer info via www.tobbedansen.be.

