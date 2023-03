Jonge vandalen laten meerdere straten in Olsene vol vuilnis achter: politie zoekt camerabeelden

Bekendste villa van Olsene heropent na meer dan 10 jaar de deuren: “Je jawoord geven of studeren, het kan hier allemaal”

Het eeuwenoude Huis Meheus in Olsene is in al zijn glorie hersteld. Na anderhalf jaar werken werd de bekendste villa van Olsene zaterdag weer opengesteld voor het grote publiek. Huis Meheus is geen museum, maar de Geschied- en Heemkundige Kring van Zulte krijgt er een plekje en men kan het gebouw afhuren voor culturele activiteiten én huwelijken. “Het Huis zal een meerwaarde zijn voor het dorp.”