Jarige ereburgemeester Georges Peirs (90) gehuldigd met levensgrote saxofoon: “Georges is altijd burgervader gebleven”

Op maandag 25 juli mocht ereburger en ereburgemeester Georges Peirs zijn 90ste levensjaar vieren. Peirs was van 1970 tot en met 2006 burgemeester van eerst Machelen-aan-de-Leie en later de fusiegemeente Zulte. Met 36 jaar burgemeesterschap op de teller is hij een van de langst zetelende burgemeesters van Vlaanderen. Ter ere van zijn 85ste verjaardag werden zijn verdiensten en zijn liefde voor duivenmelken in de kijker gezet met een gedicht van Paul Demets aan de Guldepoort in Machelen. Vijf jaar later deed de gemeente dit nog eens over, dit keer met de onthulling van een kunstwerk aan het gemeentehuis in Olsene.

“Georges Peirs is een legende in Zulte”, zegt burgemeester Simon Lagrange (Open Zulte). “Ik heb nooit met hem samengewerkt, maar we zien elkaar een paar keer per jaar en dan leer ik altijd iets bij over de politiek, maar ook over het leven. Georges is een ware staatsman, maar iedereen kent hem als een joviaal man, die grappend en grollend door het leven gaat. Naast netwerken uitbouwen, was hij vooral goed in vriendschappen sluiten.” Olivier Peirs, voorzitter van de gemeenteraad en zoon van Georges, bracht ook hulde aan zijn vader. “De leeftijd van 90 jaar bereiken is een voorrecht dat niet aan elkeen gegeven is. Niet enkel de leeftijd is bijzonder, maar ook de manier waarop onze pa heeft geleefd: altijd aan een hels tempo. Een sterk man, waar we heel trots op zijn. Hij bouwde een mooie carrière uit als directeur van de zeemvellenfabriek Colle in Deinze en daarnaast was hij heel sportief. Hij kon een aardig balletje trappen en was een fervent wielrenner. Ook door de duivensport en de muziek is hij altijd gepassioneerd geweest. Hij was vaak uit huis, maar hij is nooit een afwezige vader geweest. Ook toen hij geen burgemeester meer was, is hij altijd een burgervader gebleven, die zijn kinderen graag blijft zien.”