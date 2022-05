Hun zoon stapte uit het leven, nu verkopen Frank en Katrien zijn lievelingskostje om anderen te helpen: “Niels at geen boterhammen met choco, maar choco met boterhammen”

Op 2 juni 2020 stortte de wereld voor Frank Declercq en Katrien De Coninck uit Olsene (Zulte) in elkaar. Hun zoon Niels stapte die dag uit het leven en liet een grote leegte achter. Om het immense verdriet een plaats te kunnen geven, lanceerde het koppel in mei vorig jaar een actie ten voordele van de Zelfmoordlijn 1813. In totaal verkochten ze 600 potjes Nutella-choco, goed voor een opbrengst van 2.275 euro. Frank en Katrien hopen dit jaar op een nog grotere opbrengst.

“Niels verjaart in maart en hij is overleden in juni, dus dit is voor ons een enorm moeilijke periode”, zegt Katrien. “Je vecht tegen die gevoelens, maar dat lukt niet altijd. We wilden van die donkere periode iets positief maken en dus zijn we met de choco-actie begonnen. Omdat het zo’n groot succes was, doen we het dit jaar opnieuw. Vorig jaar hebben we het vooral via mond-aan-mondreclame verkondigd, maar dit jaar pakken we het wat grootser aan. De komende dagen verdelen we 6.200 flyers in Olsene, Zulte en Machelen-aan-de-Leie. We hebben ook dertig sponsors gevonden, die bereid waren om onze actie te steunen. Hierdoor is het drukwerk en een eerste lading van 250 potjes choco al bekostigd.”

Volledig scherm Niels Declercq. © rv

“Waarom choco? We zochten iets dat ons aan Niels doet denken”, zegt Frank. “Eén van zijn lievelingskostjes was choco van Nutella. Niels at ’s morgens geen boterhammen met choco, maar choco met boterhammen. Ik zie hem nog altijd staan in de keuken, met zijn ogen toe een boterham aan het smeren. Hij kon er zo van genieten. Het hing overal aan zijn vingers, maar die likte hij met plezier af.” Katrien vult aan: “Door potjes choco te verkopen, houden we de herinnering aan Niels een beetje in leven. Niels was een jongen die in alle eenvoud wilde leven. Hij heeft veel ups en downs gekend in zijn leven en hij kon niet tegen oneerlijkheid. Hij was enorm sociaal. Ook al kende hij je niet, hij zou toch tegen je praten. Hij was actief als leider bij de KSA van Olsene en hij hielp vaak mee in jeugdhuis ’t Sloefke en tijdens de Siouxfuif hier in het dorp.”

Verwerkingsproces

“De Nutella-actie is voor ons een deel van ons verwerkingsproces, maar we willen er ook een taboe meer doorbreken”, zegt Katrien. “We willen zelfdoding bespreekbaar maken en tegelijk willen we de Zelfmoordlijn steunen. We werden een aantal weken door de organisatie uitgenodigd en we kunnen alleen maar benadrukken dat het meer dan nodig is. Er is nood aan minstens 300 vrijwilligers én aan geld om hun opleiding te betalen. Tijdens de coronaperiode is het aantal oproepen en helaas ook het aantal zelfdodingen gestegen. Als we met onze actie voor één iemand het verschil kunnen maken, dan betekent dat veel voor ons.”

Een potje Nutella kost vijf euro en je kan ze bestellen via frank.declercq4@telenet.be. Er zijn verkoopmomenten op de zondagsmarkt van Zulte op 12 juni, op vrijdag 24 juni op de parking van zaal De Guldepoort in Machelen-aan-de-Leie en op zaterdag 26 juni in de voormiddag op het kerkplein van Olsene en in de namiddag bij Frank en Katrien thuis in de Herdersstraat.

Wie met vragen zit rond zelfdoding, kan bellen naar het gratis nummer 1813 of surfen naar www.zelfmoord1813.be. Heb je nood aan een gesprek? Dan kan je terecht bij Tele-Onthaal op het nummer 106 of via chat op www.tele-onthaal.be. Jongeren kunnen terecht bij Awel op telefoonnummer 102, of via awel.be.