Huizen en appartementen in Zulte worden duurder

Nevele/Deinze Ophef over sloop achttiende-eeuw­se hoeve: “Is dit het erfgoedbe­leid van Deinze?”

De sloop van een oude hoeve in de Vierboomstraat in Nevele (Deinze) doet de wenkbrauwen fronsen. De hoeve was niet beschermd, maar volgens de stedelijke erfgoedraad was het gebouw uit de tweede helft van de achttiende eeuw waardevol genoeg om te bewaren. Toch ging de hoeve vorige week tegen de vlakte.

10 januari