Herberg De Avonden viert tiende verjaardag met drie dagen live muziek: “Mensen in werkbroek of in kostuum, iedereen voelt zich hier welkom”

Machelen-aan-de-LeieHerberg De Avonden is al tien jaar een ontmoetingsplaats voor liefhebbers van muziek, gezelligheid en het betere gerstenat. Om dit te vieren organiseren cafébaas Piet Deolet en zijn vrouw Hilde De Weirdt een driedaagse met live muziek met als special guest de Amerikaanse singer-songwriter Elliott Murphy. “Toen er een sluitingsuur werd opgelegd tijdens de coronaperiode hebben we elke avond afgesloten met zijn liedje A touch of kindness. Het wordt een speciaal moment wanneer hij dat hier live zal zingen”, zegt Piet.

Op 27 september 2012 openden Lieven Desmet en Elke Verheye De Avonden in de Posthoornstraat aan de spoorweg in Machelen-aan-de-Leie. Het koppel toverde het voormalige restaurant De Statie dat al meer dan twee jaar leegstond om tot een succesvol muziekcafé en klein cultureel centrum in het dorp. Begin mei 2015 liet cafébaas Lieven het leven bij een verkeersongeval. Elke zette de zaak nog een jaar alleen verder en gaf toen de fakkel door aan Piet Deolet (56) en Hilde De Weirdt. Het koppel behield de naam en de ziel van het café en komend weekend vieren ze het tienjarig bestaan van De Avonden.

Stamkroeg

“Vanaf mijn eerste bezoek is De Avonden mijn stamkroeg geworden”, zegt Piet. “Net zoals Lieven ben ik een grote muziekliefhebber en we hadden meteen een klik. Na de dood van Lieven heb ik samen met Elke gezocht naar een overnemer, maar uiteindelijk heb ik beslist om het zelf te doen. Ik woon in Machelen-aan-de-Leie en ik heb voor De Avonden dertig jaar een elektrozaak gerund in Brugge. Het horecaleven was mij echter niet vreemd. In mijn jeugdjaren hield ik het jeugdhuis en de bar van de KSA open en later heb ik nog gewerkt in muziekkroeg De Roos in Nevele en in dancing Tabarin in Machelen-aan-de-Leie. Maar mijn grootste binding met de horeca was dat ik zelf vaak op café vertoefde”, lacht Piet.

Op 1 juli 2016 namen Piet en Hilde het café over en ondertussen is De Avonden als bruine muziekkroeg een unicum in de streek. “Het belangrijkste was dat het concept niet is veranderd”, zegt Piet. “De Avonden heeft nog steeds een uitgebreide bierkaart met meer dan 250 soorten en muziek blijft de rode draad. Regelmatig organiseren we hier optredens, gaande van rock tot folk, blues en americana. Hier komen twintigers, tachtigers en alles daartussen. Mensen in werkbroek of in kostuum, iedereen voelt zich hier welkom.”

Het tienjarig bestaan wordt dit weekend gevierd met een driedaagse vol live muziek. “Donderdagavond gaan de festiviteiten van start met een bieravond, waarbij ik mijn nieuwe kaart met 30 nieuwe soorten voorstel”, zegt Piet. “De ganse avond zijn er acties zoals happy hour en 2+1 biertjes gratis. Op vrijdag zijn er optredens van The Blue Specials en The Hoawlin’ Roaddogs en op zondag komt onze huispianist Wim Baertsoen samen met twee andere pianisten voor een gratis aperitiefconcert. Wim is hier vaste klant en regelmatig speelt hij op onaangekondigde momenten, soms eens om 1 uur ’s nachts, bekende liedjes op onze piano. Zondagavond is er dan nog een optreden van Pieter-Jan De Smet.”

A touch of kindness

“Op zaterdag pakken we uit met een speciale muzikale gast. Die avond komt de Amerikaanse singer-songwriter Elliott Murphy, voor mij een jongensdroom die uitkomt. Elliott Murphy is actief sinds de jaren 70, heeft met Bruce Springsteen opgetreden en geniet heel wat aanzien in de internationale muziekwereld. Maar de man heeft ook een speciale band met het café en het dorp. Toen er in de coronaperiode een sluitingsuur werd opgelegd, hebben we iedere avond afgesloten met zijn liedje A touch of kindness. Dat liedje werd hier al minstens 400 keer afgespeeld. Je zou kunnen zeggen dat het een hit is in Machelen en ik denk niet dat er een dorp is in België waar hij zo populair is. Murphy woont in Parijs en via zijn entourage heb ik hem kunnen boeken voor een optreden. Zaterdag brengt hij gitarist Olivier Durand en violiste en zangeres Melissa Cox mee voor een optreden dat ongetwijfeld bijzonder wordt. Stiekem hoop ik dat hij A touch of kindness twee keer zal spelen. Het concert is volledig uitverkocht en tussen 19 en 23 uur is het café enkel open voor mensen met een ticket. Voor de andere concerten zijn er nog enkele tickets over. Die kan je kopen aan de kassa of je kan ze reserveren via info@herbergdeavonden.be.”

