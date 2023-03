Heemkundige Kring geeft rondleiding in Huis Meheus

Voetbal Jupiler Pro League Jelle Vossen ziet Zulte Waregem het weer weggeven in Leuven: “Wie zich niet kan opladen, heeft een probleem”

Je zal maar Mbaye Leye zijn. Ook zaterdag in Leuven begon Zulte Waregem weer uitstekend, maar na een halfuur gingen de goals in geschenkverpakking er aan het verkeerde doel in. Halfweg was Essevee uitgeteld aan Den Dreef. “Maar als je ziet dat Oostende kan winnen van Club en eerder ook Kortrijk dat op Standard deed, dan moeten we erin geloven dat ook wij nog niet zijn uitgeteld”, houdt de coach er de moed in. Tegen beter weten in allicht.