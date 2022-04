Hadiel (39) geeft met Kaira-fonds vernieuwende ondernemers duwtje in de rug: “We steunen enkel projecten die het welzijn van mens en planeet laten voorgaan op financiële winst”

Machelen-aan-de-LeieFinanciële steun en begeleiding voor projecten waar geen financiële, maar wel een grote maatschappelijke meerwaarde in zit. Dat is het unieke concept van Kaira, het fonds waarmee Hadiel Holail Mohamed (39) uit Machelen-aan-de-Leie (Zulte) een verschil wil maken. “Ondernemers die een mooi idee hebben, maar niet aan de nodige financiering geraken omdat ze niet focussen op financiële winst maken, die willen we vooruithelpen”, zegt Hadiel.

Kaira is de vervrouwelijking van het woord Kairos, een Grieks tijdsconcept dat zo veel wil zeggen als ‘het juiste moment om het juiste te doen’. Dat was ook het motto van Hadiel Holail Mohamed, toen ze het bedrijf drie jaar geleden opstartte.

Hadiel groeide met haar zussen, waarmee ze de muziekgroep Binti vormt, op in Deinze en momenteel woont ze in buurgemeente Machelen-aan-de-Leie. Ze studeerde rechten en werkte eerst als mensenrechtenadvocate bij Progress Lawyers Network, dan als beleidsmedewerker op het kabinet van Staatssecretaris voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bruno De Lille rond duurzame mobiliteit. Daarna ging ze aan de slag bij Bubble Post, een duurzaam distributiebedrijf en in 2017 zette ze mee haar schouders onder de startup Cyclobility, die elektrische fietsen leaset om duurzaam woon-werkverkeer te stimuleren. In 2019 stampte ze haar eigen concept Kaira uit de grond.

“Met Kaira steunen we mensen met ideeën, die eerder focussen op maatschappelijke winst dan op financiële winst”, legt Hadiel uit. “Centraal staat het welzijn van mens en planeet. Voor startende ondernemers die niet focussen op winst maken, is het vaak zeer moeilijk om financiering en de juiste partners te vinden. Daarom helpen wij hen door donateurs te zoeken, die geld willen geven zonder daar iets voor in de plaats te willen. Dat is een moeizame zoektocht, maar er zijn wel degelijk mensen die geld willen geven aan mensen die de wereld kunnen verbeteren. Naast deze donateurs zoeken wij ook de juiste experts, die de ondernemers kunnen begeleiden bij de opstart van hun project. We zorgen dus voor geefgeld, advies en een netwerk.”

“Een mooi voorbeeld is Bart Weetjens, de oprichter van APOPO”, vervolgt Hadiel. “Hij geloofde sterk in de intelligentie van ratten en hij begon de dieren in te zetten om landmijnen op te sporen. Het heeft jaren geduurd voordat iemand hem geloofde, maar dankzij de nodige steun groeide zijn bedrijf uit tot een wereldspeler in het opsporen van explosieven. Voor zo’n ideeën bestaat Kaira. Het gaat dus om initiatieven die een volledig systeem veranderen. Eenvoudig uitgelegd: wie met permacultuur op een bepaald stuk braakliggende grond wil starten, komt niet in aanmerking, maar wie een systeem bedenkt dat permacultuur toelaat op verschillende braakliggende stukken grond, daar kunnen we wel mee aan de slag.”

Hadiel is trekker van Kaira en samen met een adviesraad screent ze de ideeën aan de hand van strenge criteria. “De projecten moet schaalbaar zijn en er moet een plan van aanpak zijn”, zegt Hadiel. “Ondertussen hebben we een eerste donatie van 10.000 euro aan de Living Soil Academy (LSA) geschonken. De oprichters Alain Peeters en Louis De Jaeger bieden met LSA een opleiding aan die klassieke boeren wil omscholen naar agro-ecologie. Zo leren de landbouwers om beter zorg te dragen voor de bodem door onder andere minder zware machines te gebruiken, wat dan weer het een positieve impact heeft op de investeringen, die ze moeten doen. Een belangrijk doel van de opleiding is om ook toegankelijk te zijn voor boeren met beperkte financiële middelen. De opleiding wordt immers zo goed als gratis aangeboden, met dank aan de donaties die Kaira heeft voorzien.”

Meer info via www.kairafund.org.