Grafrovers teisteren Zultse begraafplaatsen: “Ik ben al een fortuin aan bloemen kwijt, camerabewaking zou kunnen helpen”

ZulteOp de begraafplaatsen van Zulte worden al jaren bloemen, bloemstukken en andere decoraties gestolen. Bij haar dagelijkse bezoek aan het graf van haar zoon Kris op de begraafplaats in de Hamstraat in Olsene zag Rita Goeminne (72) al meermaals dat er iets werd meegenomen. Ook het graf van de ouders van Marleen De Clercq (62) bleef niet gespaard van de grafrovers. CD&V denkt dat camera’s kunnen helpen, maar de gemeente is niet overtuigd dat dit zou helpen.

Het stelen van bloemen en andere decoratiestukken van graven is een oud zeer in Zulte. Rita Goeminne uit Olsene bezoekt al sinds 1993 dagelijks het graf van haar zoon Kris Bothuyne, die op 19-jarige leeftijd overleed na een verkeersongeval, op de begraafplaats in de Hamstraat. Het graf van haar zoon ligt er altijd netjes bij, maar al meermaals moest Rita vaststellen dat er iets ontbreekt.7

Een fortuin aan bloemen

“De eerste keer dat het gebeurde, ga ik nooit vergeten”, vertelt Rita. “Kris was nog niet zo lang geleden overleden en bij een bezoek aan zijn graf zag ik dat een klein vaasje met anemonen erin plotseling was verdwenen. Ik dacht eerst dat iemand uit onze familie het had meegenomen, maar dat bleek het geval niet te zijn. Het moest dus door een onbekende gestolen zijn. Twee weken later werd een zilverspar met de wortels erbij uit de grond gerukt. Ik heb ook eens een rij potten met kleine plantjes langs het graf gezet en iedere week was er eentje weg, tot er nog maar één potje overbleef. Dat heb ik dan maar mee naar huis genomen. En dan zijn er nog de bloemen; die werden de voorbije jaren al ontelbare keren meegenomen. Ik ben al een fortuin aan bloemen kwijt en ik heb er geen idee van wie de dader kan zijn. Op een bepaald moment heb ik staan tieren aan het graf. Een bloemetje leggen is het enige dat ik nog kan doen voor mijn zoon. Wat gaat er toch om in je hoofd, als je zoiets doet?”

Ook Marleen De Clercq (62) kreeg al meermaals te maken met gelijkaardige feiten. Haar mama ligt al 7 jaar begraven in Olsene en haar papa ligt er sinds een maand ook. “De eerste keer dat er iets werd gestolen was de dag voor Moederdag”, zegt Marleen. “De twee gele bloempotjes waren verdwenen en het strafste van al is, is dat de dader de lege potjes anderhalve maand later is komen terugzetten. Dat is toch gewoon spotten met de mensen?”

Camerabewaking

Oppositiepartij CD&V kaartte het probleem aan op de gemeenteraad en raadslid Catherine De Smet deed een voorstel om camera’s te hangen aan de in- en uitgangen van de begraafplaatsen en op andere publieke plaatsen in de gemeente waar zich vaak onveilige situaties voordoen. “Camerabewaking zou zeker helpen, al was het maar om de daders af te schrikken”, zegt Rita Goeminne. Voor Marleen zou het ‘s nachts afsluiten van de begraafplaatsen ook een oplossing kunnen zijn.

Het voorstel van CD&V stuitte op een njet van de meerderheid. “We voorzien dit jaar een budget van 30.000 euro voor camerabewaking op plaatsen waar vandalisme voorkomt. Zo komen er camera’s aan het Fiertelhof, de sporthal aan de gemeenteschool en aan domein de Raveschoot. Omdat zo’n bestek opmaken nogal technisch is, stappen we met de politiezone Deinze-Zulte-Lievegem in op een raamcontract van de stad Kortrijk. Na de zomer worden de camera’s besteld. Later kunnen we nog camerabewaking voorzien op andere locaties, maar op de begraafplaatsen is dat niet evident. Onze gemeente telt 5 begraafplaatsen met meerdere ingangen. Het is ook net evident om een diefstal vast te stellen met camerabeelden. Stel dat je één keer per week het graf vaneen dierbare bezoekt en je stelt vast dat er iets werd gestolen, dan is het niet gemakkelijk om te achterhalen wanneer de diefstal gebeurd is. Onze begraafplaatsen afsluiten gaan we niet doen. Iedereen moet het graf van zijn of haar dierbaren altijd kunnen bezoeken. We veroordelen deze feiten, maar het beste dat je kan doen, is aangifte doen bij de politie.”

Rita nam ondertussen al zelf maatregelen om de dieven een halt toe te te roepen. “Ik heb eens prikkeldraad tussen de bloemen verstopt, in de veronderstelling dat dieven ze zeer snel willen meepakken en de draad dus niet zullen zien. Die bloemen zijn nooit gestolen geweest. Maar het is toch niet normaal dat ik mij daar mee moet bezighouden? Ik hoop dat de camerabewaking er ooit komt.”