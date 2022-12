Gezinsbond Zulte plant extra bomen in beukenbos

Eke Collega’s Ingrid (59), Hilde (56) en Nathalie (55) nemen afscheid van Makro Eke: “In de jaren 80 en 90 was het hier alle dagen feest”

Na meer dan een halve eeuw is het over en uit voor de supermarktketen Makro. Op vrijdag 30 december sluiten de deuren van de winkel in Eke (Nazareth) voor altijd. Ingrid Verhaegen (59), Nathalie Ongena (55) en Hilde Vanhove (56) werken alle drie al meer dan 30 jaar voor Makro en met het roemloze einde in zicht blikken ze nog één keer terug op de winkel waar ze ooit zo fier op waren.

