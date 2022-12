Gevaarlijke trage weg moet opnieuw aangelegd worden

Waregem/Kortrijk Priester met glas te veel op maakt rechtsom­keer op snelweg: “Ik was mijn gsm vergeten”

Een priester uit Waregem die na een kerkconcert net iets te diep in het glas had gekeken en op de E17 tussen Kortrijk en Waregem plots rechtsomkeer maakte, liep vrijdag voor de politierechtbank een rijverbod van 45 dagen op. “Ik was mijn gsm vergeten en had niet goed gekeken op welke weg ik zat”, klonk het.

23 december