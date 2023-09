Juf Kathleen (57) is niet meer: basis­school Zonne­burcht in diepe rouw

Na een val bij haar thuis in Waregem is dinsdag Kathleen Decorte, leerkracht in basisschool Zonneburcht, om het leven gekomen. Niet alleen bij haar familie maar ook in de school, waar ze bijzonder geliefd was, komt het nieuws hard aan.