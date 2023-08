Fietsfans Zulte steunen Kom op Tegen Kanker met wandel- en fietstocht

De Fietsfans Zulte organiseren op zaterdag 2 september opnieuw een steunactie ten voordele van Kom op Tegen Kanker. Aan de Vrije Basisschool van Zulte kan je deelnemen aan een fiets- en wandeltocht of genieten van een drankje of een hapje in het streekbierencafé en op het taartenfestival.